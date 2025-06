Nasce Belve Crime e la prima intervista di Fagnani sarà a Bossetti

Arriva una nuova dimensione del racconto criminale con "Belve Crime", il suo spin-off che promette di svelare le storie più inquietanti e i protagonisti più controversi. La prima intervista, in programma martedì 10 giugno su Rai2 alle 21.20, vedrà Francesca Fagnani confrontarsi con Massimo Bossetti, condannato per il tragico caso Yara. Un appuntamento imperdibile per chi vuole capire oltre la sentenza.

Sta per arrivare lo spin-off 'Belve Crime' in cui Francesca Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Nel primo appuntamento, in programma martedì 10 giugno, alle 21.20, su Rai2 Fagnani intervisterà Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Nasce Belve Crime, e la prima intervista di Fagnani sarà a Bossetti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rai stasera: Eurovision Song Contest e Belve con Fagnani e ospiti d’eccezione - Questa sera, la Rai invita il pubblico a un viaggio di musica e intrattenimento con il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest.

Segui queste discussioni su X

Ma quello indignati, lo sanno che Francesca Fagnani è una giornalista ultra competente? Lo sanno che la quota “crime” c’era sempre in ogni puntata quando Belve andava in seconda serata? Gli ospiti più “pop” sono arrivati col passaggio in prima serata. Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti a #BelveCrime Martedì 10 giugno lo spin-off di Belve dedicato ai protagonisti della cronaca nera. Fagnani va in esterna, è l'erede di Franca Leosini e delle sue Storie Maledette? Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Belve Crime, Francesca Fagnani: L'Intervista A Massimo Bossetti!