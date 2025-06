Narni varco elettronico ‘invisibile’ | rischio multe e problemi alla viabilità

Narni si prepara a una sfida invisibile ma concreta: il varco elettronico 'invisibile' in Strada di Porta della Fiera, nascosto dalle fronde degli alberi, crea un rischio reale di multe e problemi alla viabilità. La segnaletica poco visibile mette a dura prova automobilisti e amministrazione, sottolineando l'urgenza di interventi per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Una situazione che necessita di risoluzione immediata per tutelare cittadini e visitatori.

Il pannello luminoso che segnala l'inizio della "Ztl" in Strada di Porta della Fiera non si vede. E' coperto infatti dalle fronde degli alberi. Questo significa che qualche automobilista, che si inoltra lungo la "corta" che da Tre Ponti sale fin su nel centro storico, rischia di prendere una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, varco elettronico ‘invisibile’: rischio multe e problemi alla viabilità

