Narni al via il processo di beatificazione di Marianna Boccolini | Amava senza pretendere di essere amata

Narni si prepara a scrivere una nuova pagina di fede e speranza con l'apertura del processo di beatificazione di Marianna Boccolini, una giovane donna che amava in silenzio, senza mai chiedere nulla in cambio. Sabato 7 giugno, alle 10, il Duomo cittadino sarĂ il teatro di un momento di grande emozione e spiritualitĂ . Un passo importante per ricordare una vita fatta di amore autentico e di esempio da seguire, che...

Sabato 7 giugno, alle 10, presso il Duomo di Narni, avrĂ luogo la solenne apertura del processo di beatificazione e canonizzazione di Marianna Boccolini. Parliamo della giovane narnese, scomparsa in un tragico incidente stradale avvenuto nell'agosto di 15 anni fa lungo la via Ortana. L’annuncio è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, al via il processo di beatificazione di Marianna Boccolini: “Amava senza pretendere di essere amata”

In questa notizia si parla di: Narni Processo Beatificazione Marianna

Terni, Marianna Boccolini morta in un incidente a 18 anni: il vescovo costituisce il tribunale diocesano per la causa di beatificazione - TERNI - Costituto il tribunale diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione di Marianna Boccolini ... nella cattedrale di Narni, si terrà la celebrazione di apertura dell’inchiesta ... Da ilmessaggero.it

Il prossimo mese via al processo per il castello di san Girolamo di Narni - NARNI Al processo che inizierà il prossimo mese vi sarà una sorpresa: una associazione politica e culturale “Tutti per Narni” si costituirà parte civile nella vicenda del castello di san ... Si legge su ilmessaggero.it

Narni: Apertura del Processo di Beatificazione e Canonizzazione di Marianna Boccolini in Duomo