Napoli un anno di Conte Dalle difficoltà iniziali allo scudetto | i momenti clou

Il 5 giugno 2025, ripensando a un anno fa, sembra di rivivere una vera e propria rinascita. Napoli, dopo una stagione difficile e un decimo posto, ha trovato nuova linfa con l’arrivo di Antonio Conte, un nome che ha subito infuocato cuore e cuore dei tifosi. In questo anno, tra sfide e trionfi, la squadra ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua storia: un cammino che culmina con lo scudetto, il vero momento clou di questa straordinaria rinascita.

Napoli, 5 giugno 2025 - Esattamente un anno fa, il 5 giugno 2024, un Napoli ferito da una stagione post scudetto a dir poco da dimenticare e chiusa solo al decimo posto annunciata il nuovo allenatore dopo gli infelici regni (per usare un eufemismo) di Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona: un tris spazzato via dal nome roboante, altisonante e ambizioso di Antonio Conte, che sarebbe stato presentato ufficialmente alla sua nuova piazza il 26 giugno a Palazzo Reale. I sentori di un capitolo di storia importante per tutte le parti in causa c'erano tutti, ma ciò non toglie che lo svolgimento della stagione 2024-2025, quella conclusasi con lo scudetto, abbia le stimmate del prodigio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, un anno di Conte. Dalle difficoltà iniziali allo scudetto: i momenti clou

