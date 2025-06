Napoli tutto fatto per Marianucci | visite mediche martedì a Roma

Napoli si prepara a ufficializzare l’arrivo di Luca Marianucci, il giovane talento che ha conquistato gli appassionati con la sua grinta e abilità all’Empoli. Dopo settimane di trattative e attese, le visite mediche sono programmate per martedì a Roma, segnando un passo importante verso il suo debutto con la maglia azzurra. L’entusiasmo cresce: il futuro del Napoli si tinge di nuovo di speranza e giovani promesse.

"> Luca Marianucci è da settimane un nuovo difensore del Napoli, e adesso non resta che completare gli ultimi passaggi burocratici. Le visite mediche del centrale classe 2004, inizialmente previste per questa settimana, si svolgeranno martedì prossimo a Roma. Marianucci è stato una delle rivelazioni dell’Empoli nell’ultima stagione: le sue qualità non sono passate inosservate e il Napoli aveva già chiuso l’operazione nel mese di marzo. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu. 🔗 Leggi su Napolipiu.com