Napoli svelato il motivo della frenata su David | è ‘colpa’ di Lukaku e Conte

Napoli svela il motivo della frenata su David: la causa è da ricercarsi tra Lukaku e Conte. Mentre si pensa al possibile arrivo di Jonathan David, il club azzurro si prepara a rafforzare una squadra già ambiziosa, pronta a confrontarsi in quattro competizioni diverse. La strategia del Napoli mira a costruire una rosa competitiva e all’altezza delle sfide che lo attendono. Il mercato è appena entrato nel vivo e le sorprese non sono affatto finite...

Sul possibile arrivo di Jonathan David al Napoli bisogna registrare un importante segnale. Il Napoli, dunque, vuole allestire una super squadra per la prossima stagione. Gli azzurri, infatti, sono attesi da una stagione davvero ricca di gare, viste le quattro competizioni a cui parteciperà: dal campionato di Serie A, passando per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, alla Champions League. Tra i nomi accostati al Napoli, oltre a quello di De Bruyne, bisogna sicuramente inserire proprio Jonathan David. Proprio quest'ultimo, esattamente ai microfoni ufficiali di 'The Athletic', ha infatti parlato così di un suo possibile passaggio nel team partenopeo: "Non ho un accordo con il Napoli però è certamente un grandissimo club che vorrà vincere ancora nei prossimi anni.

