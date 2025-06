Napoli su Lee Kang-in c’è già un sì | De Laurentiis pronto a rilanciare

Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile, con il sì di Lee Kang-in già in tasca e De Laurentiis pronto a fare ancora mercato. La scintilla si accende sulla scacchiera azzurra, dove il club punta a rafforzarsi per confermarsi tra le migliori d’Italia e d’Europa. La campagna acquisti è in fermento e i tifosi sognano in grande: basta pensare alle mosse strategiche che potrebbero aprire un nuovo ciclo vincente.

Il Napoli è sulle tracce di diversi calciatori. Tra questi bisogna registrare sicuramente Lee Kang-in del PSG. ll Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è partito subito con il piede giusto per la prossima stagione. Dopo lo scudetto vinto ed aver ottenuto il sì di Antonio Conte per guidare ancora la squadra azzurra, infatti, il club partenopeo è alle prese con la sessione estiva di calciomercato per la prossima stagione. Basta pensare che l’obiettivo numero è sicuramente Kevin De Bruyne, il quale dovrebbe sostenere le visite mediche di rito tra circa una settimana. Il Napoli, però, segue anche altri profili importanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Lee Kang-in, c’è già un sì: De Laurentiis pronto a rilanciare

