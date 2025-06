Napoli stop a B&B e sfratti | occupato il Teatro San Carlo

Nel cuore di Napoli, i cittadini si uniscono in una protesta simbolica e coraggiosa, occupando il prestigioso Teatro San Carlo per denunciare il fenomeno degli sfratti e dei B&B abusivi. Con questa azione intensa, gli attivisti dello “Sportello per il diritto all’abitare” portano l’attenzione su una problematica che tocca le vite di molte famiglie napoletane, chiedendo un cambiamento urgente e condiviso. La lotta per il diritto alla casa si fa teatro di speranza e determinazione.

Occupato il Teatro San Carlo di Napoli, dove un gruppo di attivisti appartenenti allo "Sportello per il diritto all'abitare" ha fatto irruzione all'interno del celebre teatro partenopeo. I manifestanti sono riusciti a salire sulla terrazza che si affaccia su piazza Trieste e Trento.

