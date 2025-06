Napoli spunta Gutierrez per la fascia sinistra| Ma Conte ha un preferito da 40 milioni

Il Napoli sogna di rinforzare la propria corsia mancina con Gutierrez del Girona, un talento rapido e brillante che potrebbe rivoluzionare il reparto. Tuttavia, l’allenatore Antonio Conte ha già in mente un altro obiettivo da 40 milioni di euro, puntando a garantire solidità e qualità alla rosa. La lotta tra speranze e strategie di mercato si infittisce, e il futuro del “cursore” partenopeo si definisce sempre più...

Il Napoli è alla ricerca attiva di un nuovo "cursore mancino", una figura chiave per dare dinamismo e ampiezza alla fascia sinistra nel scacchiere tattico di Antonio Conte. Mentre si lavora su più fronti, una delle piste più calde delle ultime settimane conduce in Spagna, al giovane talento Gutierrez del Girona. Il ventitreenne si è messo in luce nella Liga per velocità , dribbling e visione di gioco, caratteristiche che si sposano con il progetto di un Napoli più flessibile. Il DS Giovanni Manna segue attentamente la situazione. Borja Sainz nel mirino del Napoli Gutierrez l'idea, ma spunta la lista de Il Mattino: Ndoye il preferito di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, spunta Gutierrez per la fascia sinistra| Ma Conte ha un preferito da 40 milioni

