Napoli | sgarbo alla Juve un talento belga per Conte

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa e Manna avrebbe messo nel mirino un calciatore e potrebbe ‘sfidare’ i bianconeri sul calciomercato Il Napoli sarebbe pronta a sfidare la Juventus nel prossimo calciomercato. In casa partenopea in questi giorni si starebbero valutando diversi profili. Conte ha evidenziato nei summit con la società la necessità di andare a rinforzare la rosa viste le tre competizioni e la volontà di arrivare fino in fondo in tutte le manifestazioni. Per questo motivo Manna si sta muovendo con attenzione e presto sono attese delle novità importanti. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it