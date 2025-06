Napoli rivoluzione Conte | ecco chi resta e chi parte

Il Napoli sta vivendo una vera e propria rivoluzione, con Antonio Conte al timone. La sua visione strategica sta plasmando un nuovo ciclo, facendo piazza pulita di alcuni protagonisti e puntando su un gruppo più equilibrato e competitivo. Mentre si delineano le prime scelte, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Scopriamo insieme chi resterà e chi invece saluterà il club in questa entusiasmante trasformazione.

Il Napoli si prepara a una profonda rifondazione sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico salentino, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha stilato una lista di 11 giocatori su cui intende puntare per costruire il nuovo ciclo. Tutti gli altri sono considerati cedibili, con l’obiettivo di creare una squadra più equilibrata e competitiva, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Conte, rivoluzione totale a Napoli: via in undici! In entrata spunta Chiesa - L’ex esterno della Juve nella lista dei rinforzi del tecnico che aspetta De Bruyne come primo colpo del mercato ... Scrive tuttosport.com

Napoli, un anno di Conte. Dalle difficoltà iniziali allo scudetto: i momenti clou - Dal tonfo al debutto con il Verona alle vittorie esterne contro Milan e Atalanta, senza dimenticare il prezioso pareggio di Bologna: così il tecnico salentino ha vinto il tricolore, scrivendo un recor ... msn.com scrive

Calcio Napoli, inizia la rivoluzione d'agosto