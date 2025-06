Napoli rapinano turista e investono ispettore di Polizia | arrestati un 31enne e un 18enne

Napoli si conferma al centro di drammi che scuotono la città: questa mattina, due giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato un turista e investito un ispettore di polizia nel tentativo di fuga. Un episodio che ribadisce l’importanza di garantire sicurezza e giustizia in una metropoli vibrante ma complessa. La vicenda, ancora sotto i riflettori, mostra come il fronte della legalità non conosce tregua e richiede risposte rapide ed efficaci.

Due giovani di 31 e 18 anni sono stati raggiunti questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguita dalla Polizia di Stato. Il primo è stato condotto in carcere, mentre per il secondo sono stati disposti gli arresti domiciliari. I due . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, rapinano turista e investono ispettore di Polizia: arrestati un 31enne e un 18enne

