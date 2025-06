Napoli Osimhen pronto a raggiungere Inzaghi | ecco l'offerta dell'Al-Hilal

Napoli e Osimhen pronti a un nuovo capitolo: la stella nigeriana si prepara a raggiungere Inzaghi, mentre l’Al-Hilal intensifica la sua campagna di acquisti in Serie A. Dopo aver portato l’allenatore italiano in Arabia, il club arabo punta ora a rafforzare il suo attacco con un’offerta allettante. È l’inizio di una nuova sfida per il calciomercato internazionale, che promette sorprese e colpi di scena.

L`Al-Hilal continua a pescare sul mercato della Serie A. Dopo aver strappato all`Inter l`allenatore italiano Simone Inzaghi, il club arabo è.

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

Simone Inzaghi spinge su Osimhen: oggi i primi contatti Il tecnico vuole l'attaccante nigeriano all'Al Hilal, prima del Mondiale per Club

L'Al Hilal vuole affondare il colpo Osimhen Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, sarebbero in corso le trattative con il Napoli per portare il nigeriano alla corte del neo tecnico Simone Inzaghi

Per Osimhen l’Al Hilal ha offerto al Napoli 65 milioni + 5 di bonus (Romano) - L'Al Hilal di Simone Inzaghi vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen entro l'inizio del Mondiale per club. Riporta ilnapolista.it

Inter, Inzaghi fa arrabbiare i tifosi: ammette di seguire l'Al-Hilal da aprile e aiuta il Napoli chiedendo di avere Osimhen - La prima dichiarazione con l'Al-Hilal di Inzaghi fa pensare a un contatto ben precedente rispetto alla fine della stagione con l'Inter. E sul mercato arriva l'assist al Napoli su Osimhen

Inzaghi pronto a coprire d'oro il Napoli, alleato inaspettato e... Conte si sfrega le mani - Simone Inzaghi all'Al-Hilal potrebbe essere una bella notizia anche per... il Napoli, ma soprattutto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il tecnico degli arabi, infatti, potrebbe fare pressio