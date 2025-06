Napoli on the Road a Londra si conferma la migliore pizzeria in Europa per il 2025

Napoli on the Road a Londra si conferma la migliore pizzeria in Europa per il 2025, un traguardo che celebra l’eccellenza e l’autenticità della pizza napoletana nel cuore di Londra. Questo prestigioso riconoscimento, annunciato dalla rinomata guida “50 Top Pizza” durante una cerimonia ufficiale a Madrid, testimonia il talento e la passione di Michele Pascarella. Una riconferma importante per Michele Pascarella, dopo...

. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della Pizza, “50 Top Pizza”, annunciato ieri sera alla Fundación Pablo VI di Madrid, durante una grande cerimonia, trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata dalla giornalista e influencer spagnola Verónica Zumalacárregui. Una riconferma importante per Michele Pascarella, dopo il successo dello scorso anno. A seguire la madrilena Baldoria di Ciro Cristiano, che così diventa anche la migliore pizzeria in Spagna per quest’anno. Al terzo posto un ex aequo: Sartoria Panatieri a Barcellona, di Jorge Sastre e Rafa Panatieri, e Via Toledo a Vienna, di Francesco Calò. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

