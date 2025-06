Napoli offerta monstre per Osimhen | la risposta dell’attaccante e del club spiazzano tutti

Napoli ha messo sul piatto un'offerta monstre per Victor Osimhen, lasciando tutti a bocca aperta. Dopo un anno in Turchia con il Galatasaray, l'attaccante nigeriano sembra pronto a tornare a Napoli, anche se il suo ritorno potrebbe essere solo temporaneo. La risposta di Osimhen e del club ha stupito gli esperti di calcio, aprendo un nuovo capitolo nel futuro dell'attaccante e della squadra partenopea. Sul...

Offerta monstre per Victor Osimhen: la risposta dell’attaccante e del Napoli spiazzano tutti. Dopo un anno di erasmus in Turchia, al Galatasaray, Victor Osimhen è pronto a tornare in Italia, a Napoli. Il suo ritorno, però, sarà solamente temporaneo. Difficilmente l’attaccante nigeriano resterà in Campania, alla luce anche degli screzi della scorsa sessione estiva di calciomercato in cui il classe 1998 era già stato messo alla porta. Sul giocatore negli scorsi mesi era forte l’interesse della Juventus, dove Cristiano Giuntoli avrebbe voluto riaverlo con sé dopo averlo acquistato al Napoli dal Lille. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, offerta monstre per Osimhen: la risposta dell’attaccante e del club spiazzano tutti

