Napoli nuova statua a Piazza Municipio divide la scultura sul silenzio Ironia e veleni sui social

Napoli inaugura una nuova statua a piazza Municipio, pensata come un invito al silenzio. Tuttavia, tra ironie e velenosi commenti sui social, l’opera ha già acceso un dibattito acceso: sarà davvero un simbolo di quiete o solo un altro motivo di divisione? Silent… la vera domanda è se questa scultura riuscirà a calmare le acque o ad alimentare nuove polemiche.

Vorrebbe rappresentare un invito al silenzio la nuova opera che è stata installata a piazza Municipio. Ma ci sono forti dubbi che così andrà: perché?Silent. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, nuova statua a Piazza Municipio, divide la scultura sul silenzio. Ironia e veleni sui social

