Napoli-Milan è sfida per riportare il talento italiano in Serie A

Napoli e Milan si sfidano per riportare il talento italiano Federico Chiesa in Serie A, un duello di mercato che appassiona gli appassionati di calcio. Dopo una stagione altalenante al Liverpool, l’ex Fiorentina e Juventus potrebbe far ritorno nel nostro campionato, portando con sé entusiasmo e qualità. La partita è aperta: chi riuscirà a conquistare il gioiello azzurro e rinforzare le proprie fila? La risposta si darà nelle prossime settimane, mentre il mercato infiamma i sogni di tifosi e addetti ai lavori.

Si prospetta un vero e proprio duello di mercato tra Napoli e Milan per Federico Chiesa: dopo una stagione fatta di (poche) luci e (molte) ombre al Liverpool, l’ex Fiorentina e Juve potrebbe fare ritorno in Serie A. Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier League. L’anno al Liverpool, con cui ha conquistato la vittoria nel massimo campionato inglese, non è stato dei più esaltanti, tanto che l’ex Fiorentina e Juventus potrebbe ascoltare molto volentieri offerte dall’Italia. Dove, su tutti, come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘La Stampa’ Napoli e Milan sembrano molto interessate. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Serie Napoli Milan Sfida

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Per Federico Chiesa è sfida di mercato tra Napoli e Milan (La Stampa) - Allegri vuole Chiesa ma c'è anche il Napoli. Il Milan per Leao ha rifiutato 80 milioni dal Bayern, lo vende solo dai cento milioni in su ... Segnala ilnapolista.it

No all’Arabia, Theo sceglie la Serie A: Milan tradito - In un momento storico in cui sempre più calciatori scelgono di seguire la via più facile, quella del denaro arabo, c’è chi va in controtendenza. Theo Hernandez, uno dei pilastri del Milan degli ultimi ... Si legge su ilsussidiario.net

Tutti pazzi per Leoni: l’Inter sfida Milan e Napoli. La valutazione del Parma - Il difensore classe 2006 si è messo in mostra nel corso della stagione, e numerose big hanno drizzato le antenne ... fcinter1908.it scrive

Napoli-Milan 0-4 | Un Leao stellare trascina i Rossoneri: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23