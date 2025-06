Napoli Manfredi al Convegno nazionale dei Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei

Napoli si conferma cuore pulsante dell'innovazione e della formazione, con il sindaco Gaetano Manfredi che apre le porte al XXXIII convegno dei Responsabili degli Atenei italiani. “Per rendere le università competitive,” ha sottolineato, “serve un rapporto più equilibrato tra docenti e studenti e investimenti più sostanziosi in ricerca.” Con questo spirito, l’evento si prepara a plasmare il futuro accademico del nostro Paese.

“Se vogliamo che le nostre universitĂ siano competitive dobbiamo migliorare il rapporto numerico tra docenti e studenti e occorrono maggiori investimenti in ricerca”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in apertura della tre giorni del XXXIII convegno nazionale dei Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei italiani in corso al Palazzo Pecoraro Albani dell’UniversitĂ Federico II. Con il primo cittadino, Maria Adele Savino Presidente del Coordinamento nazionale RAU e Alberto Scuttari Presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, Manfredi al Convegno nazionale dei Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei

