Napoli chiudono tre stazioni della metropolitana Simeone scrive ad Anm

A Napoli, l'estate potrebbe portare un cambiamento nei viaggi quotidiani: tre stazioni della metropolitana potrebbero chiudere per circa tre mesi, durante i lavori di rinnovamento dei binari. La notizia ha suscitato interesse e preoccupazione tra i pendolari, mentre Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità , ha già chiesto spiegazioni all'ANM. Resta da vedere come questa operazione influenzerà la vita di migliaia di cittadini e quali soluzioni alternative saranno adottate.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre stazioni della linea 11 della metropolitana di Napoli – Piscinola, Chiaiano e Frullone – potrebbero chiudere per il periodo estivo – circa tre mesi – per consentire la sostituzione dei binari e il ‘rincalzamento’ della sede ferroviaria. Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, ha formalmente inviato una nota di richiesta chiarimenti ai vertici di Anm, e per conoscenza all’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza. “ Alla luce delle numerose segnalazioni giunte alla Commissione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali – si legge nella nota di Simeone – è doveroso chiedere un chiarimento puntuale e tempestivo sulla conferma ufficiale della chiusura delle stazioni interessate; sul cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti; sull’organizzazione dei servizi di trasporto sostitutivi su gomma, al fine di garantire la mobilità quotidiana degli utenti residenti nell’area nord di Napoli e nei Comuni limitrofi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, chiudono tre stazioni della metropolitana, Simeone scrive ad Anm

