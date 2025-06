Napoli chiudono tre stazioni della Linea 1 per l' estate | tre mesi di stop

L’estate a Napoli si preannuncia un po’ più complicata per chi utilizza la linea 1 della metropolitana: Piscinola, Chiaiano e Frullone potrebbero restare chiuse per circa tre mesi, per consentire lavori di manutenzione fondamentali. Un disservizio temporaneo che, seppur fastidioso, garantirà un sistema più efficiente e sicuro nel lungo termine. Rimanete aggiornati per non trovarvi impreparati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti!

