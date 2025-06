Napoli chiudono tre stazioni della Linea 1 per il periodo estivo | tre mesi di stop

L’estate a Napoli si preannuncia più tranquilla per molti pendolari, con la chiusura temporanea di tre stazioni della linea 1 della metropolitana: Piscinola, Chiaiano e Frullone. Un intervento di tre mesi per garantire lavori di sostituzione dei binari e migliorare la qualità del servizio. Se sei un abituale viaggiatore, prepara il tuo itinerario alternativo: questa pausa è un passo importante per un futuro più efficiente e sicuro.

Tre stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli - Piscinola, Chiaiano e Frullone - potrebbero chiudere per il periodo estivo - circa tre mesi - per consentire la sostituzione dei binari e il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, chiudono tre stazioni della Linea 1 per il periodo estivo: tre mesi di stop

In questa notizia si parla di: Napoli Stazioni Linea Periodo

Folla per bus e metro dopo la festa scudetto a Napoli, in migliaia in coda alle stazioni - Dopo la festa scudetto, Napoli vive un'affluenza straordinaria, con migliaia di tifosi in coda alle stazioni di metro e funicolari.

Napoli, chiudono tre stazioni della Linea 1 per il periodo estivo: tre mesi di stop - Tre stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli - Piscinola, Chiaiano e Frullone - potrebbero chiudere per il periodo estivo - circa tre mesi - per consentire la sostituzione dei binari e il. Si legge su msn.com

Chiudono tre stazioni metropolitana Napoli,Simeone scrive ad Anm - Tre stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli - Piscinola, Chiaiano e Frullone - potrebbero chiudere per il periodo estivo - circa tre mesi - per consentire la sostituzione dei binari e il ... Lo riporta ansa.it

Napoli: chiudono tre stazioni della metro linea 1 - Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, ha formalmente inviato una nota di richiesta chiarimenti ai vertici di ANM, e per ... Come scrive msn.com

Centro Direzionale, apre stazione linea 1 metrò di Napoli