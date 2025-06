Napoli agguato nella notte alla Sanità | due giovani feriti a colpi di pistola

Una notte drammatica nel cuore di Napoli: un agguato nella Sanità lascia due giovani feriti da colpi di pistola. La scena, ancora avvolta nel mistero, testimonia ancora una volta le tensioni che attraversano il quartiere. Mentre le indagini della polizia proseguono senza sosta, la città si interroga sulle cause di questa violenza e su come garantire un futuro più sicuro per tutti. La speranza di un cambio è viva, ma ci sarà bisogno di impegno collettivo per ottenere risultati concreti.

NAPOLI, 5 GIUGNO 2025 – Agguato nella notte nel cuore del quartiere Sanità, a Napoli. Due giovani napoletani di 22 e 24 anni sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco in via della Sanità. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, i due sarebbero stati avvicinati da una persona a bordo di uno scooter che, dopo aver esploso diversi colpi, si è dileguata rapidamente. I feriti hanno raggiunto autonomamente l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove sono stati soccorsi d’urgenza. Il ventiduenne ha riportato una ferita alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso, ma non risulta in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, agguato nella notte alla Sanità: due giovani feriti a colpi di pistola

