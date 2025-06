Napoli agguato nei vicoli alla Sanità | tra i due giovani feriti Giulio Pirozzi figlio di un regista

Un agguato violento nei vicoli della Sanità scuote Napoli: due giovani feriti, tra cui Giulio Pirozzi, figlio di un noto regista. L’autore dello sparo mirava a risolvere una faida recente, ma il suo gesto ha lasciato un messaggio pesante e inquietante nella città. La cronaca si fa sempre più drammatica, evidenziando le tensioni e le ombre che avvolgono il cuore di questa storica zona partenopea.

Ha sparato per uccidere. Non ci è riuscito, ma il messaggio è stato plateale. Ha fatto fuoco contro due ragazzi, voleva chiudere i conti con una storia recente nata con una delle due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, agguato nei vicoli alla Sanità: tra i due giovani feriti Giulio Pirozzi, figlio di un regista

