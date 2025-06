Napoli 25 milioni e Ngonge | così si accontenta Conte

Napoli si prepara a sorprendere ancora, con una strategia ambiziosa e investimenti concreti. Dopo un gol al Maradona e un corteggiamento durato nel tempo, i nerazzurri puntano forte su Ngonge, un esterno veloce e determinato. Con 20 milioni di euro in gioco, la nuova campagna del Napoli promette di accontentare Conte e rilanciare le ambizioni della squadra. Ora, l'attesa si fa palpabile: quali saranno i prossimi colpi?

Un gol al Maradona, un corteggiamento mai finito e ora una proposta concreta. Il Napoli ha scelto da dove cominciare per accontentare Conte. In ballo c’è un esterno che corre forte e un altro che, a Napoli, ha corso poco Napoli, 20 milioni e Ngonge: così si accontenta Conte (LaPresse) – serieanews.com C’è grande attesa per capire che campagna farà davvero il Napoli. De Laurentiis l’ha promesso ad Antonio Conte: stavolta si spende, stavolta si fa sul serio. Ed era l’unico modo per tenerselo. Perché Conte il mercato lo ha chiesto, eccome se lo ha chiesto. Gli servono garanzie. Vuole gente pronta, due per ruolo, panchina lunga, gente che entra e cambia la partita. 🔗 Leggi su Serieanews.com