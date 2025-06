Naike Rivelli feat Ornella Muti | L’Italiano di Toto Cutugno in un duetto d’eccezione

Naike Rivelli e Ornella Muti, due icone italiane, si uniscono in un duetto straordinario che celebra la nostra identità. Per la prima volta insieme in musica, madre e figlia reinterpretano "L'Italiano" di Toto Cutugno attraverso cinque versioni moderne, che abbracciano il presente senza dimenticare il passato. Un progetto che rinnova il legame con la nostra terra, portando avanti un messaggio di orgoglio e appartenenza. C’è una canzone che ha raccontato – e continua a raccontare – l’Italia a chi la vive, e soprattutto a chi la porta nel cuore da lontano. Oggi

Per la prima volta insieme in musica, figlia e mamma reinterpretano il brano simbolo dell'italianità in cinque versioni contemporanee che non guardano al passato con nostalgia, ma scelgono il presente come luogo d'incontro C'è una canzone che ha raccontato – e continua a raccontare – l'Italia a chi la vive, e soprattutto a chi la porta nel cuore da lontano. Oggi quel brano – " L'Italiano ", scritto da Toto Cutugno con Cristiano Minellono – torna con una veste nuova: cinque versioni remixate che vedono, per la prima volta insieme in musica, Naike Rivelli e Ornella Muti. Ascolta su Spotify. Il progetto nasce da un'intuizione di Gianmarco Aimi, che insieme ad Edoardo Pelandi, Pietro Paolo Pelandi (P.