Julian Nagelsmann sogna i Mondiali 2026, ma la sua gestione tattica solleva più dubbi che certezze. Dopo la sconfitta contro il Portogallo in Nations League, la critica si fa più forte: il tecnico sembra ancora lontano dal trovare l'equilibrio necessario per una nazionale competitiva. La Faz non risparmia commenti, evidenziando come le scelte del ct non abbiano portato ai risultati sperati dall’ultimo Europeo ad oggi. È tempo di cambiare marcia?

Ieri la Germania ha perso 2-1 contro il Portogallo le semifinali di Nations League. Sotto osservazione, la prestazione della Nazionale guidata da Julian Nagelsmann, che sembra non aver fatto i progressi sperati. Nagelsmann vuole vincere i Mondiali 2026, ma con la sua confusione tattica non si va molto lontano. La Faz critica il lavoro fatto dal tecnico dall’ultimo Europeo ad oggi: Parlando dall’Allianz Arena di Monaco mercoledì sera, il ct del Portogallo Roberto Martinez ha commentato la prestazione dei tedeschi, ma senza fare complimenti. Nei pochi minuti in cui ha parlato, ha detto più volte che i tedeschi non avevano mai avuto il controllo della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nagelsmann vuole vincere i Mondiali 2026, ma con la sua confusione tattica non si va molto lontano (Faz)

