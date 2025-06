MXGP Lucas Coenen non molla e proverà ad avvicinarsi ancora a Romain Febvre nella tappa di Kegums

Il Mondiale MXGP 2025 si infiamma: Lucas Coenen non si dà per vinto e mira a ridurre il gap con Romain Febvre nella tappa di Kegums. La corsa per il titolo si fa sempre più incerta, tra sfide entusiasmanti e colpi di scena. Dopo il successo di Teutschenthal, gli occhi sono puntati sulla Lettonia, dove ogni gara potrebbe cambiare le sorti del campionato. La domanda è: sarà davvero una sfida a due, o qualcosa di più?

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2025. La classe regina si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Lettonia, undicesimo appuntamento per quanto riguarda il campionato di MXGP. Dopo la tappa di Teutschenthal dello scorso fine settimana, sarà Kegums lo scenario del weekend in arrivo. Il tracciato baltico ci dovrà dare una risposta più precisa riguardo alla corsa per il titolo. Sarà davvero corsa a due, oppure Romain Febvre riuscirà di nuovo ad allungare? Dopo il Gran Premio di Germania il francese del team Kawasaki è salito a quota 487 punti in classifica generale, mentre alle sue spalle il belga Lucas Coenen si è portato a quota 451 punti, guadagnando 11 punti sul francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen non molla e proverà ad avvicinarsi ancora a Romain Febvre nella tappa di Kegums

