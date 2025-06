Mutui come cambiano e quanto si risparmia dopo il taglio dei tassi Bce

Al centro dell'attenzione finanziaria, la BCE ha appena deciso un taglio di 25 punti base sui tassi di interesse, con impatti diretti sui mutui. Questa riduzione, valida dal 11 giugno 2025, promette di rendere i prestiti più accessibili e di far risparmiare migliaia di italiani. Ma quanto si può davvero risparmiare? Scopriamo insieme come questa decisione cambierà il panorama dei mutui e le opportunità per i mutuatari.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi un taglio di 25 punti base per tutti e tre i tassi di interesse di riferimento. Dal prossimo 11 giugno 2025, il tasso sui depositi presso la BCE scenderà al 2,00%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sulle operazioni marginali al 2,40%. A comunicarlo è la stessa Bce al termine della riunione odierna. Le parole di Christine Lagarde. Durante la conferenza stampa a Francoforte, la presidente Christine Lagarde ha spiegato il contesto di questa decisione: “Con il taglio di oggi e l’attuale livello dei tassi di interesse, penso che stiamo arrivando alla fine di un ciclo di politica monetaria che stava rispondendo a shock composti, incluso il Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mutui, come cambiano e quanto si risparmia dopo il taglio dei tassi Bce

