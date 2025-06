Mutui come cambia la rata dopo il taglio Bce dei tassi al 2% | ecco quanto si risparmierà al mese con il variabile

La recente diminuzione dei tassi di interesse da parte della BCE, ora al 2%, apre nuove prospettive per chi ha un mutuo variabile. Ma quanto si risparmierà realmente al mese? Scopriamo insieme come questa novità può alleggerire le rate e migliorare la gestione del proprio budget, offrendo finalmente un respiro di sollievo ai mutuatari italiani.

Nuova sforbiciata ai tassi di interesse. La Banca Centrale Europea ha abbassato per l?ottava volta da giugno dello scorso ann il costo del denaro, tagliando i tassi di.

