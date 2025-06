Musk lancia un terzo partito negli Usa

Elon Musk scuote gli Stati Uniti annunciando la creazione di un terzo partito politico, con l’obiettivo di rappresentare l’80% della popolazione. Dopo uno scambio acceso con Donald Trump, Musk lancia un sondaggio tra i suoi follower: il risultato sorprendente vede già l’84% favorevole all’idea. Questa iniziativa potrebbe segnare una svolta nel panorama politico americano, invitando cittadini e leader a riflettere su un nuovo percorso. È solo l’inizio di un cambiamento epocale?

21.56 "E' ora di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti effettivamente l'80% della popolazione di mezzo?". Lo scrive Elon Musk su un social, dopo la lite in diretta con Donald Trump, lanciando di fatto un sondaggio fra i suoi follower, che possono esprimere parere positivo o negativo rispondendo al post per 24 ore. Pochi minuti dopo circa 260.000 persone hanno già votato, con l'84% che ha detto "sì". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

