Musk definisce Trump un ingrato Senza di me avrebbe perso le elezioni

Elon Musk non si tira indietro e accusa Trump di ingratitudine, sostenendo che senza il suo intervento avrebbe perso le elezioni. Con parole durissime, il tycoon di Tesla rivela il ruolo cruciale avuto nella campagna presidenziale, sottolineando come il suo supporto abbia fatto la differenza tra vittoria e sconfitta. La sua dichiarazione solleva nuovamente grandi discussioni sulla politica americana e sulla figura di Musk come influencer. Ma quale sarĂ il vero impatto di questa controversia?

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel suo ultimo post sui social il patron di tesla Elon Musk ha affermato che Trump dovrebbe ringraziarlo per essere tornato nello Studio Ovale: “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i democratici avrebbero il controllo della Camera e i repubblicani sarebbero 51-49 al Senato”, ha scritto Musk. Per sostenere la campagna presidenziale di Trump, il patron di Tesla ha speso almeno 250 milioni di dollari: “Che ingratitudine”, ha scritto Musk in un post successivo. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Trump Musk Avrebbe Perso

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Attenzione. Musk replica a Trump: "Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i democratici controllerebbero la Camera e i repubblicani sarebbero 51-49 al Senato. Quanta ingratitudine". Partecipa alla discussione

Con un patrimonio di oltre 400 miliardi, ad Elon Musk sarebbe convenuto finanziare – dietro le quinte – sia Harris che Trump. Avrebbe potuto restare nell’ombra, sostenere entrambi, e raccogliere i frutti in silenzio. Invece ha fatto una scelta. Ha preso posizione Partecipa alla discussione

Trump: "Sorpreso e molto deluso" da Musk. L'ex consigliere: "Senza di me avrebbe perso" - AGI. - Il presidente Usa, Donald Trump, si è detto "sorpreso" e "molto deluso" dalla decisione di Elon Musk di lasciare il dipartimento per l'efficienza governativa ('Dogè) in polemica con la sua legg ... Segnala msn.com

Tra Trump e Musk è finita. Il tycoon “deluso” dall’imprenditore che replica: “Ingrato, senza di me avrebbe perso le elezioni” - Il tycoon durante la conferenza stampa alla Casa Bianca: "Elon e io abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma non so se lo avremo più" ... Si legge su dire.it

USA, Musk: "Senza di me Trump avrebbe perso le elezioni. È un ingrato" - Botta e risposta tra tycoon. Musk risponde alle accuse di Trump deluso dal suo abbandono dell'amministrazione e piccato per le critiche del magnate sudafricano alla sua legge di spesa ... Da msn.com

Neil deGrasse Tyson on Elon Musk, Trump's Space Force