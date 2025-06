Musica sport e divertimento Gli show estivi

L’estate all’Argentario si preannuncia ricca di emozioni, musica, sport e divertimento per tutti i gusti. Concerti, festival, spettacoli e eventi culturali si susseguono in un’atmosfera vivace tra le splendide località della zona. Tra i momenti clou spiccano l’Open d’Italia di Golf e l’Argentario Sailing Week, senza dimenticare le tante attività all’aperto come la scarpinata dei Quattro Forti e il torneo di basket “Argentario 3 on 3.” Un’estate da vivere intensamente tra natura, sport e musica!

Concerti, festival, spettacoli, sport, cultura e tanto divertimento tra le località dell’ Argentario. Non mancheranno i grandi eventi sportivi: tra tutti spicca l’ Open d’Italia di Golf, che terrà banco dal 26 al 29 giugno all’ Argentario Golf Club. Senza dimenticare l’ Argentario Sailing Week, in programma dal 18 al 22 giugno. Passando per la scarpinata dei Quattro forti di domenica e dall’ Argentario 3 on 3, torneo di basket a Porto Santo Stefano. Sport e folklore si mescolano per il Palio Marinaro dell’Argentario di Ferragosto. Novità di quest’anno sarà la data del Palietto dedicato agli Under 23, che non si terrà più il 3 agosto ma verrà anticipato al 6 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, sport e divertimento. Gli show estivi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Sport, musica e buona cucina: arriva la Lucciolata 2025! - Sport, musica e buona cucina: torna la Lucciolata 2025! Dal 22 maggio all'8 giugno, la parrocchia Sacra Famiglia e l’oratorio del Pascolo di Calolziocorte presentano la 44a edizione dell’evento, con un ricco programma di musica dal vivo e artisti come Le Giannissime, Cani Sciolti e Pauzero Band.

Segui queste discussioni su X

Ventidue squadre, libri, cibo e musica: all’Infrangibile torna il torneo antirazzista a #Piacenza - Tre giorni di sport, cultura, cibo, musica. Il tutto rigorosamente antifascista e antirazzista. Ritorna con... - PiacenzaSera Tweet live su X

#Scuola Mancano pochi giorni alla fine delle lezioni, ma negli istituti di ogni ordine e grado si lavora al #PianoEstate con progetti che spaziano dalle discipline tradizionali a laboratori creativi, di musica, sport e cittadinanza. @paguarni #GR1 Tweet live su X

Divertimento in D Major for Septet, Allegro Molto by Mozart