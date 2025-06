Musica in piazza con le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’

Un’atmosfera di gioia e tradizione anima Amandola, dove musica, solidarietà e celebrazione si uniscono in un evento unico. La comunità ha scelto di festeggiare la fine dell’anno scolastico e il 2 giugno con ‘Non solo in Canto’, un viaggio musicale tra le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’. Un’occasione per rafforzare il legame tra scuola, territorio e l’Antoniano, creando ricordi indimenticabili per grandi e piccini.

La comunità di Amandola ha colto l’occasione di una doppia festa in occasione della fine dell’anno scolastico e delle celebrazione per il 2 giugno, organizzando un significativo evento musicale in piazza Risorgimento attraverso l’evento ‘Non solo in Canto’ con le canzoni dello ‘ Zecchino d’Oro ’. Una manifestazione che nasce dalla volontà di mostrare lo stretto collegamento esistente nei Sibillini tra scuola, territorio e l’ Antoniano di Bologna. Filo conduttore della manifestazione, le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’, che hanno catturato l’attenzione di intere generazioni, ciò ha permesso di unire gran parte della popolazione scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo: la scuola dell’Infanzia, elementari e media per chiudere l’anno scolastico 20242025 insieme a giovani ospiti marchigiani che si sono esibiti allo ‘Zecchino d’Oro’: Anita Bartolomei e Nicole Marzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica in piazza con le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’

