Musica e Stampa Specializzata | quali sfide ci attendono per il futuro? – Ferrara tra Musica Cinema e Giornalismo | il 7 Giugno un Evento da Non Perdere

Il prossimo sabato 7 giugno 2025, la città di Ferrara si trasformerà in un vivace palcoscenico culturale, ospitando una giornata all'insegna della musica, del giornalismo e del cinema dal titolo "Musica e Stampa Specializzata: quali sfide ci attendono per il futuro?". Con eventi formativi, semifinali di concorsi musicali e la consegna di importanti riconoscimenti, l'intera giornata promette di coinvolgere pubblico, artisti e professionisti del settore. Formazione e Musica: Seminario su Giornalismo e Industria Musicale con "Musica e Stampa Specializzata: quali sfide ci attendono per il futuro?".

