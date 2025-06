Musetti graziato contro Tiafoe ha calciato con rabbia una pallina colpendo il giudice di linea Athletic

L'Italia si prepara a tifare con orgoglio per Lorenzo Musetti, che domani affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale di Roland Garros. Ma il percorso verso questa prestigiosa sfida non è stato privo di tensioni: ai quarti contro Tiafoe, Musetti ha rischiato l’espulsione, calciando in modo rabbioso una pallina che ha colpito un giudice di linea. Un gesto esuberante che, fortunatamente, gli è stato perdonato, ricordando momenti simili di grandi campioni come Djokovic.

Lorenzo Musetti giocherà la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz domani. Ai quarti contro Tiafoe, però, il tennista italiano ha rischiato l’espulsione dal torneo. Musetti graziato contro Tiafoe, per il suo gesto Djokovic fu escluso dagli Us Open 2020. The Athletic scrive: Musetti, il tennista italiano ogni tanto esuberante, ha sfidato ai quarti Frances Tiafoe. All’inizio del match non riusciva a fare punti col suo rovescio; Tiafoe lo aveva studiato bene e lo stava anche superando. Ma mentre finiva il secondo set, Musetti si è sfogato calciando una pallina verso la parete di fondo campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musetti graziato contro Tiafoe, ha calciato con rabbia una pallina colpendo il giudice di linea (Athletic)

Perché Lorenzo Musetti ha rischiato la squalifica. Tiafoe esplode: “Ridicolo, l’arbitro non ha fatto nulla” - Lorenzo Musetti è balzato agli onori delle cronache non solo per la vittoria contro Tiafoe, ma anche per un episodio controverso che ha rischiato di comprometterne l'accesso alla semifinale del Roland Garros 2025.

