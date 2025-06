Musetti-Alcaraz streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere semifinale Roland Garros

Venerdì 6 giugno, il grande tennis torna protagonista sul campo Philippe Chatrier di Roland Garros con la semifinale tra Musetti e Alcaraz. Un match imperdibile che promette emozioni e spettacolo, disponibile in diretta tv in chiaro e streaming gratis. Scopri dove seguire l’evento e vivere ogni scambio, sostenendo il tuo beniamino in questa sfida decisiva per il prestigioso torneo parigino. Non perdere nemmeno un punto di questa appassionante battaglia sui campi della Ville Lumière!

Venerdì 6 giugno (con orario da definire) sul campo “Philippe Chatrier” sarà in programma il match Musetti-Alcaraz, valevole per la semifinale del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi. Il tennista italiano sta disputando un’ottima e stagione e con questo ennesimo ottimo risultato raggiunto, ha scalato altre due posizioni ne ranking Atp dove si . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Segui queste discussioni su X

ALCARAZ È INGIOCABILE E VOLA IN SEMIFINALE Lo spagnolo non lascia scampo a Tommy Paul! Carlos elimina in 3 set l'americano e raggiunge Musetti in Semifinale #Tennis #RolandGarros #Alcaraz Partecipa alla discussione

Che dire Mentre Alcaraz e Paul stanno giocando il loro match di quarti di finale, un giornalista ha chiesto a Musetti come avrebbe preparato la semifinale contro il tennista spagnolo. Questa la risposta dell'azzurro Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti Semi-Final Highlights | Rome 2025 Highlights