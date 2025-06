Musetti-Alcaraz al Roland Garros 2025 quando giocano e dove vederla

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025 si terrà il 4 giugno sul Philippe-Chatrier, promettendo un duello epico tra due talenti emergenti del tennis mondiale. Un incontro imperdibile per gli appassionati che desiderano vivere da vicino questa sfida di alta classe. Per non perdere neanche un punto, scopri dove e come seguire questa partita storica e preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Parigi.

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025 è una delle partite più attese di questa edizione del torneo parigino. Un match che promette emozioni forti, mettendo di fronte due dei giocatori più in forma nel circuito ATP e che rappresenta un vero e proprio scontro generazionale e stilistico. I due tennisti sono al terzo incontro in poche settimane dopo le sfide in finale a Monte Carlo e in semifinale a Roma che hanno visto trionfare, in entrambi i casi, il tennista spagnolo. Quando giocano Musetti e Alcaraz. La partita è programmata per venerdì 6 giugno 2025, con inizio da definire in base anche alla scelta sull’altra semifinale tra Sinner e Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Alcaraz al Roland Garros 2025, quando giocano e dove vederla

