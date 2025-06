Muse il nuovo spettacolo di Benedetta Lusito all' Abeliano

Preparati a un viaggio emozionale con "Muse", il nuovo spettacolo di Benedetta Lusito, in scena all’Abeliano di Bari il 14 e 15 giugno. Un’intensa fusione di voce, canto e percussioni che celebra il ruolo fondamentale delle donne come custodi della tradizione e innovatrici del presente. Attraverso questa performance coinvolgente, scopriremo come le donne siano il cuore pulsante del passato e del futuro. Non perdere questa esperienza unica, capace di toccare l’anima e ispirare.

Debutta il nuovo spettacolo di MUSE Teatro Abeliano di Bari 14 giugno ore 21 e 15 giugno ore 18 ideazione e regia di Benedetta Lusito (voce recitante, canto, percussioni) con Antonio Errico (chitarra e voce) Le donne hanno da sempre rappresentato il collante tra la tradizione e lo scorrere del. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Muse, il nuovo spettacolo di Benedetta Lusito all'Abeliano

Muse Spettacolo Benedetta Lusito

