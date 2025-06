Muscarà | Altro che emergenze a Napoli si spendono altri 70mila euro per la Venere degli Stracci

A Napoli, tra emergenze ignorate e bisogni rimandati, spiccano scelte insolite come il finanziamento di 70mila euro per la Venere degli Stracci. La consigliera regionale Muscarà non risparmia critiche, denunciando come i fondi siano preferiti per opere controverse, spesso bocciate dalla cittadinanza. Dopo il recente incendio che ha distrutto la scultura, si continua a vedere come le priorità siano tutto tranne che condivise.

Tempo di lettura: 2 minuti “Altro che ‘non ci sono soldi’: i soldi ci sono, ma si trovano solo per ciò che vuole la Giunta Manfredi. Anche quando si tratta di opere inutili e già bocciate dalla cittadinanza.” Così la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà commenta le nuove spese comunali legate alla contestatissima Venere degli Stracci. Dopo il rogo che distrusse la scultura in piazza Municipio, la nuova NON donata ma pagata dai cittadini, e mesi di silenzio nel deposito comunale, oggi arriva l’ennesima decisione sconcertante: la Venere sarà trasferita nella chiesa di San Severo al Pendino, nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muscarà: “Altro che emergenze, a Napoli si spendono altri 70mila euro per la Venere degli Stracci”

