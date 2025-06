Muore per chemio ritardata medici insorgono contro le cure alternative L’ira di Bassetti | C’è troppa ignoranza siamo a un punto di non ritorno

In un momento in cui la scienza dovrebbe guidarci verso il progresso, l’ignoranza e le fake news mettono a serio rischio vite umane. Matteo Bassetti denuncia con fermezza come le cure alternative non supportate da evidenze scientifiche possano essere fatali, evidenziando il grave pericolo di una società che assume decisioni sanitarie senza basi solide. È ora di prendere coscienza e difendere la verità, perché la salute di tutti dipende dalla conoscenza.

“ Siamo arrivati a un punto di non ritorno in questo paese: c’è troppa ignoranza sul tema della salute e sono davvero tante le persone che subiscono danni o muoiono per la diffusione di fake news” Così sul suo profilo X, Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del policlinico di Genova, inizia un durissimo post contro le cosiddette “cure alternative” che rischiano di portare malati gravi alla morte per la mancata fiducia nella scienza. L’attacco di Bassetti nasce da una tragica storia della provincia Vicenza dove, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, due coniugi sarebbero indagati con l’ipotesi di omicidio volontario, perché avrebbero impedito “cure adeguate” per il loro figlio adolescente ammalato di cancro, poi deceduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Muore per chemio ritardata, medici insorgono contro le “cure alternative”. L’ira di Bassetti: “C’è troppa ignoranza, siamo a un punto di non ritorno”

