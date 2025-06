Mugello le modifiche del trasporto pubblico locale per i lavori in Via Bolognese

A partire dalle 21.00 di martedì 10 giugno e fino al 7 luglio, i lavori in via Bolognese di Publiacqua impatteranno sul trasporto pubblico tra Firenze e il Mugello. Per garantire la mobilità, Autolinee Toscane ha messo in atto modifiche temporanee ai servizi urbani ed extraurbani, riorganizzando i collegamenti e assicurando che i viaggiatori possano continuare a spostarsi senza problemi. Restate aggiornati per evitare disguidi e pianificare al meglio i vostri tragitti.

