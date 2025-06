Mourinho Inter resiste il sogno ritorno | Marotta può seguire questo esempio la situazione

Il ritorno di José Mourinho all’Inter si fa sempre più concreto, alimentando il sogno dei tifosi nerazzurri di rivivere le emozioni di successi passati. Mentre Marotta valuta attentamente questa possibilità, l’attenzione si concentra sull’incertezza che circonda anche la situazione di Cesc Fabregas. In un contesto ricco di sfide e speranze, il futuro dei nerazzurri potrebbe essere scritto da questa combinazione di passato e presente, aprendo nuove prospettive per la squadra.

Mourinho Inter, le ultime sul possibile ritorno dell’allenatore portoghese sulla panchina dei nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi. L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul possibile nuovo allenatore dell’ Inter, con le difficoltà legate a quello di Cesc Fabregas ed il sogno di un ritorno di José Mourinho. FABREGAS PRIMA SCELTA – «I nerazzurri puntano molto su Fabregas, a sua volta intrigato dall’idea di guidare un grande club, arrivato due volte in finale di Champions League negli ultimi tre anni. Ma il tempo stringe: già mercoledì prossimo Lautaro e compagni voleranno in California, dove il 17 giugno (le 3 del mattino del 18, ora italiana) giocheranno la prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho Inter, resiste il sogno ritorno: Marotta può seguire questo esempio, la situazione

