Motta Inter spunta anche l’ex Juve per la panchina | è stato proposto Marotta stuzzicato dal profilo!

L’Inter è in fermento: dopo l’addio di Inzaghi, i nerazzurri sono alla ricerca del nuovo allenatore e i nomi in corsa si fanno sempre più intriganti. Tra le proposte spunta anche un ex Juve, con Marotta che avrebbe sondato il profilo di Motta. La tensione cresce e il futuro della panchina interista si fa sempre più incerto: ecco tutti i dettagli sulla possibile svolta.

Motta Inter, le ultime sul possibile ritorno dell’ex centrocampista in nerazzurro dopo l’addio di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli. L’ Inter è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi, e la lista dei candidati si fa sempre più articolata. Al momento, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia, Patrick Vieira sembra essere in vantaggio su Cristian Chivu, già alla guida della Primavera nerazzurra e oggi vicino al Parma, che lo vuole per un progetto biennale. Nei giorni scorsi, però, sarebbero stati proposti anche altri profili, tra cui quello di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Motta Inter, spunta anche l’ex Juve per la panchina: è stato proposto, Marotta stuzzicato dal profilo!

