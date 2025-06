Motor Valley Fest si parte | il programma di oggi 5 giugno 2025

Motor Valley Fest è finalmente iniziato a Modena, un evento che accende i motori e mette al centro l’eccellenza dell’automotive internazionale. Da oggi a domenica, la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di convegni, esposizioni e talk, coinvolgendo partner da tutto il mondo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli esperti, pronto a celebrare l’innovazione e la passione che rendono Modena capitale dei motori. La passione è già in corsa, e tu non puoi perderla!

Modena, 5 giugno 2025 – Motor Valley Fest, si parte. Centinaia gli eventi che da oggi a domenica terranno i riflettori accesi sulla città della Ghirlandina e sull’Emilia Romagna, evidenziando come siano stati coinvolti davvero tutti i partner connessi all’automotive, in una manifestazione dal respiro internazionale. Modena capitale dei motori, attraverso quattro dense giornate, ricche di convegni, tavole rotonde, talk, rivolgendo un’attenzione particolare al futuro dell’industria automobilistica e al Made in Italy. Oggi alle 9 sarà il convegno al Teatro Storchi a dare ufficialmente il via alla kermesse, un momento di visione strategica dedicato all’evoluzione dell’industria automotive e alle sfide che attendono la filiera, con un confronto tra top manager, esperti, imprenditori, istituzioni e mondo accademico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motor Valley Fest, si parte: il programma di oggi, 5 giugno 2025

