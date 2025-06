MotoGP su TV8 | orari GP Aragon 2025 il programma in chiaro dal 6 all’8 giugno

Preparati a vivere l’emozione del Gran Premio di Aragona 2025, in diretta su TV8 dal 6 all’8 giugno! Con la Sprint Race del sabato e la gara canonica della domenica, questa tappa promette spettacolo e adrenalina pura. Segui tutte le emozioni della MotoGP, Moto2 e Moto3, con orari e programmazione chiara e dettagliata. Non perdere il fascino di MotorLand Aragon, la pista che farà battere il cuore di ogni appassionato!

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP andrà in scena domenica 8 giugno. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 7 giugno. La competizione dimezzata sarà, come al solito, prerogativa esclusiva della categoria regina. Viceversa, Moto2 e Moto3, avranno solo il GP domenicale sulla distanza piena. Si correrà a MotorLand Aragon, autodromo edificato nel pieno entroterra spagnolo, lontano dai principali agglomerati urbani. Alcañiz, la cittadina a cui fa riferimento, altro non è che un comune di meno 15.000 abitanti! Saragozza, capoluogo della regione, è invece situata circa 100 km a nord-ovest rispetto alla posizione dell’impianto, isolato in un’area quasi surreale. 🔗 Leggi su Oasport.it