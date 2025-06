MotoGp Rea avverte Razgatlioglu | In Moto gp ripartirà da zero

Nel mondo delle due ruote, la rivalità tra Razgatlioglu e Rea continua a scrivere pagine emozionanti. Mentre il turco si prepara a una nuova avventura in MotoGP, il veterano irlandese si avvicina alla conclusione della sua straordinaria carriera. Tra sorpassi, sfide e alleanze, il futuro promette sorprese: l’annuncio di Toprak come pilota Yamaha-Pramac nel 2026 sembra ormai certo. La pista italiana si prepara a nuovi capitoli di questa affascinante saga motoristica.

Bologna, 5 giugno 2025 – Sono stati rivali in pista, per i titoli mondiali, lo sono ancora, ma Toprak Razgatlioglu è nel pieno della carriera mentre Jonathan Rea si avvicina alla fase finale. Soprattutto, la BMW consente al turco di lottare con Ducati, la Yamaha che guida l’irlandese no. In Superbike si sono sfidati a suon di sorpassi e ora potrebbero dividersi, con Toprak promesso sposo a Yamaha-Pramac per il 2026. Sembra fatta e l’annuncio dovrebbe arrivare al Mugello, gp di casa Campinoti. Per il turco un grande salto e con tante incognite perché il paddock della Moto gp è molto diverso da quello della Superbike, ma quanto ha dimostrato tra le derivate di serie induce un cauto ottimismo sulla sua capacità di poter stare al piano superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Rea avverte Razgatlioglu: “In Moto gp ripartirà da zero”

