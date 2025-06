MotoGP orari prove libere GP Aragon 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Preparatevi a vivere un weekend emozionante con le prove libere del Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul suggestivo tracciato di Alcaniz, tra sfide tecniche e strategie mozzafiato, i piloti si sfideranno per dominare il weekend. Scoprite orari, programma completo, come seguire in diretta TV e streaming, e tutto ciò che serve per non perdere neanche un momento di questa entusiasmante corsa. Quale sarà il protagonista indiscusso di questa battaglia?

Nella giornata di domani scatterà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Su uno dei tracciati più tecnici del calendario iridato, il MotorLand di Alcaniz, si riprenderà a competere e sul circuito iberico i piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista particolare per l'interpretazione che richiede e, nello stesso tempo, la particolare messa a punto. Quale sarà il programma della giornata sulla pista spagnola? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti.

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Aragona (MotoGP): 06/06: 10:45 - 11:30 Libere 1 15:00 - 16:00 Pre Q 07/06: 10:10 - 10:40 Libere 2 10:50 - 11:30 Qualifiche (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint (anche su TV8) 08/06: 09:40 - 09:50 Warm-Up 14:00 Partecipa alla discussione

Il Motomondiale torna in pista ad Aragon! Per la #MotoGP, ecco l'infografica con tutti gli orari del weekend in arrivo. Ovviamente, in pista anche #Moto2 e #Moto3 Partecipa alla discussione

