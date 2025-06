MotoGP Marc Marquez | A Silverstone in difesa qui voglio vincere Devo evitare gli errori in gara

Marc Marquez si presenta a Silverstone con una determinazione incrollabile, pronto a scrivere un altro capitolo di successo. Dopo aver dominato in Aragón, il campione spagnolo mira a evitare errori e a conquistare la vittoria, consolidando la propria leadership mondiale. La sfida delle curve di Silverstone sarà l’occasione perfetta per dimostrare ancora una volta il suo talento e la sua voglia di vincere. Il Cabroncito è pronto...

Marc Marquez si è presentato concentrato e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota di casa cercherĂ di fare bottino pieno per consolidare la sua fuga in classifica generale e, di conseguenza, porre basi solidissime verso il suo nono titolo iridato, il settimo nella classe regina. Il Cabroncito è pronto ad entrare in azione su una delle sue piste preferite. Proprio per questo motivo la classifica generale, in caso di doppietta, potrebbe farsi ancor piĂą interessante per il pilota del team Ducati Factory. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “A Silverstone in difesa, qui voglio vincere. Devo evitare gli errori in gara”

In questa notizia si parla di: Motogp Marc Marquez Silverstone

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

"HO AVUTO CU**" - Marc Marquez riconosce di essere stato fortunato nella gara a Silverstone, la bandiera rossa è stata decisiva: ecco il suo racconto post-gara. #motogp #britishgp #marcmarquez #mm93 #ducati #ducatilenovoteam #corsedimoto Partecipa alla discussione

A SILVERSTONE TRIONFA BEZZECCHI Al termine di una gara spettacolare, l’Aprilia torna al successo grazie a Marco Bezzecchi che vince il GP di Gran Bretagna davanti a Zarco e Marc Marquez ? #BritishGP #MotoGP Partecipa alla discussione

MotoGP Aragon 2025: orari, info e dove vederlo in tv e in streaming. Marquez gioca in casa, Bagnaia deve scuotersi - La MotoGp torna in Spagna, si corre il GP di Aragon 8° tappa del motomondiale: Marquez vuole allungare nel mondiale piloti, Bagnaia cerca di accendere la stagione ... Riporta sport.virgilio.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Partiamo con una moto simile a quella di Silverstone, con alcuni accorgimenti” - Francesco Bagnaia va in cerca di discontinuità dopo gli ultimi negativi week end a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna). Pecco ha visto ... Secondo oasport.it

MotoGP, Aragon: Bagnaia a caccia del riscatto dopo due cadute, ma i bookie puntano sulla settima di Marquez - Marc Marquez arriva al weekend del Gran Premio di Aragon (ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP, secondo in terra spagnola) con ben 24 punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex, ma non v ... Riporta napolimagazine.com

2021 Aragon GP | MotoGP™ Full Race