motogp gp aragon 2025 marc marquez deve quagliare mentre a bagnaia serve un inversione a u

Il Gran Premio d’Aragona 2025 si avvicina, promettendo emozioni forti e sorprese dietro ogni curva. Marc Marquez, nel suo territorio preferito, deve quagliare per consolidare la sua posizione, mentre Bagnaia, con un’inversione a U strategica, punta a sorprendere tutti. Il circuito di Alcañiz, teatro di grandi battaglie e prime vittorie Ducati, si prepara ad accogliere un’altra sfida spettacolare. L’adrenalina è alle stelle: chi conquisterà il podio?

La MotoGP si prepara al Gran Premio d’Aragona, ottavo dei ventidue appuntamenti del Mondiale 2025. Il circuito di Alcañiz rappresenta una delle roccaforti di Marc Marquez, che vi ha vinto già sei volte. Peraltro, si tratta dell’autodromo in cui è arrivato il primo successo in sella a una Ducati, nell’estate 2024. Nove mesi orsono, l’aderenza era precaria a causa dell’asfalto appena rifatto, caratteristica che esaltò viepiù l’iberico. El Trueno de Cervera arriva ad Aragon da leader del Mondiale con 24 punti di vantaggio sul fratello Alex e 72 su Francesco Bagnaia. Il trentaduenne catalano è il più forte, ma non primeggia in un GP da quasi due mesi, ovverosia da Lusail. 🔗 Leggi su Oasport.it