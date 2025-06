MotoGP Francesco Bagnaia | Partiamo con una moto simile a quella di Silverstone con alcuni accorgimenti

Motogp Francesco Bagnaia si prepara a tornare in pista a Aragon, con una moto ispirata a quella di Silverstone ma potenziata da alcuni accorgimenti. Dopo due weekend difficili a Le Mans e Silverstone, Pecco cerca una svolta per ridurre il divario dalla vetta e ritrovare il feeling perduto sull’anteriore. Quattro anni, infatti, Bagnaia ottenne la sua prima vittoria in MotoGP proprio qui, un ricordo che alimenta la sua determinazione a riscrivere il presente.

